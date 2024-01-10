Захарова: тайная встреча по Украине не имела отношения к разрешению кризиса

Тайная встреча по Украине, проведенная Киевом и его союзниками, не имела никакого отношения к разрешению украинского кризиса, это пиар режима Зеленского, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«

"Это отработанная концепция привлечения политического внимания именно к режиму Зеленского. Это пиар режима Зеленского. Если говорить политологическими терминами, то это постоянная активность в информационно-политическом пространстве, в центре которой находится тема Зеленского и всех тех западных идеологем, которые они разрабатывали и вбрасывали. Это не имеет никакого отношения к разрешению украинского кризиса. Это две абсолютно разные темы", – сказала дипломат.

Более того, они исключают друг друга, продолжила она.«

"Во многом они друг друга просто исключают по одной простой причине. Потому что разрешение ситуации на Украине – это, безусловно, кропотливая работа. Это работа на политико-дипломатическом треке: это и вопрос переговоров, и контактов, и так далее. Это судьба не одного человека, не десяти человек и их коммерческих, финансовых, экономических интересов, а это судьба людей, народов. Это если мы говорим о ситуации вокруг Украины и реального ее разрешения. <…> А пиар вокруг Зеленского, так называемые мирные инициативы Зеленского, бесконечные его заявления, появления на различных площадках и платформах – вся эта шумиха создается именно для того, чтобы поддерживать иллюзию некоей политической активности, при этом уводя внимание мировой аудитории в сторону от реальных процессов возможного урегулирования. Поэтому я и говорю, что это не просто разные вещи, но и противоположные", – сказала дипломат.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в середине декабря в Эр-Рияде прошла тайная встреча советников по нацбезопасности Украины, ее союзников из государств G7, а также некоторых стран Глобального Юга. По данным источников агентства, Киев пытался заручиться поддержкой своих условий по мирным переговорам с РФ, но серьезного результата не добился.

Эфир авторской программы слушайте здесь.Мария ЗахароваТайная встреча по Украине и разоблачение режима Зеленского08:04

Взято отсюда.