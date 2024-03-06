реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Захарова: все немцы должны знать, куда идет мост, который хотят подорвать

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Захарова: все немцы должны знать, куда идет мост, который хотят подорвать

Власти Германии и простые немцы должны помнить страшные страницы истории Второй мировой войны и понимать, что именно предлагают взорвать офицеры немецкой армии, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя утечку разговора высокопоставленных военных ФРГ, в котором шла речь об атаке на Крымский мост ракетами Taurus, дипломат напомнила, что “точкой входа” Крымского моста на территорию Крыма является город Керчь, где в декабре 1941 года нацисты совершили страшную расправу над 245 детьми, отравив их цианистым калием. Эта история вызывает шок и оторопь у всех нормальных людей, подчеркнула Захарова. «”Я не видела людей, которые бы слышали эту историю впервые и не приходили бы в оторопь. В глазах людей, которые слышат это в первый раз, читается одно: этого не может быть, это невозможно, остановитесь. И вот это сомнение говорит о том, что эти люди являются людьми. Даже от одного предположения подобного человек может умереть от разрыва сердца”, – сказала дипломат.

Эту историю должны знать в Германии, подчеркнула она.«”Эти самые немцы – и те, которые в люфтваффе, и те, которые в бундестаге, и в других органах, а также просто немцы, обычные обыватели – должны знать, какой мост они хотят подорвать. Куда этот мост идет”, – сказала Мария Захарова.

Эфир авторской программы слушайте здесь.Мария ЗахароваВсемирный фестиваль молодежи, зверства фашистов в годы ВОВ, отставка Нуланд08:04

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Ветки, ленты – все в букет. Как бывший инженер собирает цветочные композиции для прекрасных дам

Ветки, ленты – все в букет. Как бывший инженер собирает цветочные композиции для прекрасных дам

По образованию Татьяна Казанина — инженер и закончила направление «технические…

Узнать больше
Единогласно “за”. Два крупных завода на Алтае без торгов перейдут новому собственнику

Единогласно “за”. Два крупных завода на Алтае без торгов перейдут новому собственнику

Комитет кредиторов по делу о банкротстве компании “Юг Сибири” 1…

Узнать больше

В Барнауле почти за 8 млн рублей продают белоснежный Lexus с двойными стеклами

В объявлении указали, что машина собрана в комплектации 4.5D AT…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp