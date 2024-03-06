Захарова: все немцы должны знать, куда идет мост, который хотят подорвать

Власти Германии и простые немцы должны помнить страшные страницы истории Второй мировой войны и понимать, что именно предлагают взорвать офицеры немецкой армии, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя утечку разговора высокопоставленных военных ФРГ, в котором шла речь об атаке на Крымский мост ракетами Taurus, дипломат напомнила, что “точкой входа” Крымского моста на территорию Крыма является город Керчь, где в декабре 1941 года нацисты совершили страшную расправу над 245 детьми, отравив их цианистым калием. Эта история вызывает шок и оторопь у всех нормальных людей, подчеркнула Захарова. «”Я не видела людей, которые бы слышали эту историю впервые и не приходили бы в оторопь. В глазах людей, которые слышат это в первый раз, читается одно: этого не может быть, это невозможно, остановитесь. И вот это сомнение говорит о том, что эти люди являются людьми. Даже от одного предположения подобного человек может умереть от разрыва сердца”, – сказала дипломат.

Эту историю должны знать в Германии, подчеркнула она.«”Эти самые немцы – и те, которые в люфтваффе, и те, которые в бундестаге, и в других органах, а также просто немцы, обычные обыватели – должны знать, какой мост они хотят подорвать. Куда этот мост идет”, – сказала Мария Захарова.

Эфир авторской программы слушайте здесь.Мария ЗахароваВсемирный фестиваль молодежи, зверства фашистов в годы ВОВ, отставка Нуланд08:04

Взято отсюда.