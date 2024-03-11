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Захарова указала Литве на ее “красные границы”

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Захарова указала Литве на ее "красные границы"

У Литвы из “красных линий” только границы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова литовского министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса о том, что сейчас подходящее время, чтобы обсудить отправку западных войск на Украину и “отбросить красные линии”.«

"У Литвы из "красных линий" только границы. Неужто сами отменили?" – написала Захарова в Telegram-канале.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью французскому изданию Ouest France заявил, что поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку войск на Украину.

Накануне радио Sputnik рассказало, какое заявление о западных военных на Украине сделал глава польского МИД Радослав Сикорский.

Взято отсюда.

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