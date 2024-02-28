Захарова: заявление Макрона вызвало в НАТО шок

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину сухопутных войск западных стран вызвало шок в странах НАТО, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«

"Это заявление вызвало шок, как мне кажется, у его соратников, соучастников по НАТО. Тут же, в течение пары часов, была сделана буквально серия заявлений высшего руководства натовских стран, лидеров, министров иностранных дел, министров обороны. Они от этого заявления Макрона отмежевываются – ничего такого сами не планируют, никого направлять не собираются и понимают, что это будет вообще другая история", – сказала дипломат.

Надо задать вопрос, а зачем Макрон сделал такое заявление, продолжила Мария Захарова.«”А это так никто и не понял, я сейчас говорю о его собственных партнерах, друзьях, союзниках. <…> Одна из версий, которая циркулировала в западных СМИ, заключается в том, что он просто заполнял эфир. Что таким образом в условиях финансовой паузы Вашингтона он оказал некую информационно-политическую помощь Белому дому для того, чтобы хоть что-то инвестировать в поддержку киевского режима. <…> Собственно говоря, это заявление должно было стать неким воодушевляющим сигналом для находящихся в чудовищных обстоятельствах ВСУ и всех, кто рекрутирован киевским режимом со стороны НАТО на борьбу с Россией”, – отметила официальный представитель МИД РФ.

Однако последующие заявления представителей стран НАТО о том, что они не рассматривают отправку войск на Украину, стали “обратным сигналом” для Киева, подчеркнула Захарова.«”Сигнал прошел ровно обратный: что сначала использовали Украину, а потом предавали, и будут использовать и предавать и дальше”, – заключила дипломат.

Эфир авторской программы слушайте здесь.Мария ЗахароваАгрессивный Макрон, угрозы Калининграду и визит Зеленского в Ереван08:04

Взято отсюда.