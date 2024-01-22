“Зажрались”. В чем смысл ультиматума Вашингтона Зеленскому?

США потребовали от Владимира Зеленского уволить ряд высокопоставленных чиновников, утративших доверие Белого дома, в противном случае Вашингтон предаст гласности “убойное” коррупционное досье в отношении представителей его окружения, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины до Зеленского были доведены в ходе его визита в декабре 2023 года.

В эфире радио Sputnik вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин высказал мнение, что доверие Белого дома утратило ближайшее окружение Зеленского.«”Не то чтобы они стали самостоятельными – они стали слепыми. Команда Ермака, это глава офиса президента, те люди, которых он расставил, настолько зажрались, почувствовали себя абсолютно безнаказанными, что делают что хотят. Они убивают людей, воруют американские и европейские деньги. Они поверили в свое бессмертие, вступили в противостояние с отдельными американскими и европейскими силами – мол, если вы нас свергнете, то Россия “дойдет до Берлина и Брюсселя”. В Киеве обнаглели до такой степени, что начали разговаривать языком ультиматума с США. Они думали, что этой игрой смогут убедить американское руководство в том, что их нельзя менять, несмотря на огромное количество публичных коррупционных скандалов и тех сведений, которые есть у США”, – сказал Дмитрий Перлин.

Кроме того, по его мнению, администрация Белого дома пытается зачистить следы собственных коррупционных схем на Украине.«”Думаю, эта ситуация ультимативного характера, о которой сообщил Нарышкин, связана с тем, что (президент США Джо) Байден и его команда пытаются зачистить свои следы коррупции на Украине. Смысл этих чисток, кроме всего прочего, еще и в том, чтобы новые чиновники финансово-промышленной сферы Украины смогли подчистить следы, чтобы у команды будущего президента США, которым, возможно, станет (Дональд) Трамп, было меньше возможностей предъявить что-то непосредственно Байдену”, – заключил Дмитрий Перлин.

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