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Закон о поблажках для преступников, подписавших контракт с ВС РФ, принят в первом чтении

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Документ вносит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы

12 марта 2024, 19:56249Написать комментарий

Закон о поблажках для преступников, подписавших контракт с ВС РФ, принят в первом чтении

Российская Госдума 12 марта в первом чтении приняла законопроект, касающийся механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, которые поступили на военную службу в период мобилизации, военного положения или военного времени. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 6 марта. По итогам первого чтения в него было решено внести поправки — согласно информации на сайте Государственной думы, они должны быть готовы к 13 марта.

Законопроекты вносят поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Они предлагают следующий механизм: если подозреваемый или обвиняемый в преступлении заключает контракт с ВС РФ — его дело приостановят, если контракт заключает осужденный — колонию ему заменяют условным сроком. После чего и те, и другие поступают в распоряжение командования. Именно командование воинской части и будет в дальнейшем следить за их поведением. При соблюдении таким контрактником определенных условий впоследствии становится возможным погашение судимости или освобождение от ответственности. Подробнее обо всех изменениях, которые вносит законопроект, мы рассказывали ранее.

Как объяснял один из соавторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, документ придет на смену «временному» закону, который был принят в 2023 году.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, которое произойдет после того, как документ подпишет президент. До того, как закон попадет на стол к президенту, его должна в трех чтениях утвердить Госдума, а следом за ней — Совфед.

Взято Источник
13.03.2024

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