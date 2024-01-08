Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Залужный признал повреждение военных объектов по всей Украине

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Залужный признал повреждение военных объектов по всей Украине

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил в Telegram-канале о повреждениях в понедельник на военных и инфраструктурных объектах Украины.

В понедельник утром на Украине объявили воздушную тревогу, которая была отменена спустя более двух часов.

Украинские СМИ и местные власти сообщали о серии взрывов в Кривом Роге, Харькове, Днепропетровске, Хмельницком. «”Атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты”, – приводит РИА Новости размещенное в Telegram-канале главкома ВСУ сообщение.

О каких именно объектах идет речь, Залужный не уточнил.

Ранее радио Sputnik сообщило об объявленной по всей Украине воздушной тревоге.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Эксперт предупредил о волне магнитных бурь в 2024 году

08.01.2024

 Новости Барнаул

После ограничений на алтайских трассах открыли движение для транспорта

08.01.2024

 Новости Барнаул

В 2023 году волонтёры «Лиза Алерт» нашли в Алтайском крае 448 человек живыми и невредимыми

08.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае проводятся профилактические рейды по пожарной безопасности

08.01.2024

 Новости Барнаул

В Бийске еще одна девочка серьезно пострадал после катания на горке

08.01.2024

 Новости Барнаул

Несмотря на предупреждения вновь ЧП с детьми на «ватрушках» в праздники

08.01.2024

 Новости Барнаул

Госавтоинспекция Алтайского края информирует о возобновлении движения для всех видов транспорта

08.01.2024

 Новости Барнаул

Умер Николай Макеев, долгие годы служивший Закону в прокуратуре России

08.01.2024

 Новости Барнаул

Уточненная информация по обстановке на дорогах края

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix