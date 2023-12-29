Главный синоптик России предупредил о резком похолодании

В новогодние праздники по всей стране пройдутся зимние морозы — резкое похолодание в начале января ожидается на всей территории России. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ждать на следующей неделе.

Метеоролог заявил, что из-за холодных воздушных масс из арктических регионов, похолодания стоит ждать жителям европейской части России.

— В северной половине европейской части России будет сильнейшее понижение температуры: в Ленинградской области температура опустится до -15 градусов, в последующем до -23, а на востоке — до -30 градусов, — заявил Роман Вильфанд.

Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.

Похолодание ждет и москвичей — температура начнет понижаться в канун Нового года.

— Утром 31 декабря в Москве будет 0 градусов. В полночь температура достигнет -5… -10 градусов, к утру будет уже 10–12 градусов ниже нуля, — предупредил метеоролог, — 4-го числа температура опустится ниже 20 градусов. В сопредельных регионах: Тверской, Брянской, Владимирской, Рязанской и особенно Ярославской области — понижение до -30 градусов.

Резкое похолодание до -25 градусов также ожидается на Волге, в Нижнем Новгороде и в Пермском крае.

Роман Вильфанд предупредил жителей Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей: в праздники в этих регионах ожидаются тяжелые погодные условия.

— В первые праздничные дни ночные температуры будут -5… -10 градусов, а дневные — от 0 до -5 градусов. Вместе с этим — осадки во всех видах и усиление ветра. Там будет мокрый снег и дождь, гололедица. Там очень опасная погода, — заявил Роман Вильфанд, — а вот уже 3–4-го числа температура понизится сразу на 15–20 градусов.

В Якутии и Магаданской области ожидаются «суперсибирские морозы» — в новогоднюю ночь столбик термометра покажет -50… -55 градусов. В Хабаровском крае — около -40 градусов.

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29.12.2023