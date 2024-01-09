Вспоминаем самые громкие скандалы вокруг инфобизнесменов

8 января 2024, 11:30230Написать комментарий

В 2023 году власти обратили пристальное внимание на блогеров, которые зарабатывают миллионы рублей на продаже своих курсов и инфопродуктов. Многие обвиняли звезд соцсетей в инфоцыганстве — продаже некачественных обучений за высокие цены. Налоговые нашли другой повод «разобраться» с блогерами.

MSK1.RU вспомнил самые громкие истории облав на блогеров, которые произошли в 2023 году.

Елена Блиновская

Пожалуй, самое громкое дело в 2023 году развернулось вокруг «королевы марафонов» Елены Блиновской. В апреле блогера подозревали в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. По обновленным данным, сумма стала девятизначной — налоговая выявила почти 1,5 миллиарда рублей недостачи.

21 июня состоялось еще одно заседание о продлении домашнего ареста Блиновской. Во время заседания блогер расплакалась и попросила смягчить ей меру пресечения, но суд не удовлетворил ее просьбу. В июле ее арест продлили еще на три месяца. А 24 октября ее срок заключения под стражу продлили до 26 января 2024 года.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Первое громкое дело по факту уклонения от уплаты налогов в отношении блогеров запустили весной этого года. Утром 7 марта силовики нагрянули в дом блогеров-миллионников Лерчек (Валерии) и Артема Чекалиных. По версии следствия, блогер незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 миллионов рублей.

В день обысков в особняке блогеров обнаружили дорогостоящие автомобили, паспорта РФ и США, а также восемь килограммов чистого золота 999-й пробы. MSK1.RU рассказывал, что известно о жизни и многомиллионных бизнесах семейной четы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

В мае адвокат Валерии и Артема сообщил, что пара погасила долг в 311 миллионов. В этом им помог один из друзей-бизнесменов. В июне Чекалины дали большое интервью журналисту Вячеславу Манучарову, в котором заявили, что активно сотрудничают со следствием.

19 ноября стало известно, что со счетов блогеров Чекалиных сняли арест. По словам их адвоката Константина Третьякова, семья бизнес-коуча отдала государству около 500 миллионов рублей.

Аяз Шабутдинов

3 ноября в Москве задержали 32-летнего блогера-миллиардера Аяза Шабутдинова. Бизнес-коуча силовики взяли в съемной квартире после его возвращения из Европы. Основателя образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» подозревают в мошенничестве.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

21 марта уголовное дело возбудили в отношении блогера Александры Митрошиной. По версии следствия, она использовала упрощенную систему налогообложения, то есть платила налоги по минимальной ставке, хотя зарабатывала огромные суммы. Следственный комитет сообщал, что блогер не оплатила налоги свыше 120 миллионов рублей.

Александра Митрошина — блогер с 4,2 миллиона подписчиков в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ). Девушка продает курсы по продажам в соцсетях, а также организует форумы и тренинги. В аккаунте Митрошиной во «ВКонтакте» говорится, что она «мать российского инфобиза и блогинга». Девушка начинала вести соцсети о фитнесе и обработке фото, затем темой ее блога стала защита прав женщин и домашнее насилие. В 2019 года вместе с депутатом Аленой Поповой (признана в РФ иноагентом) Митрошина создала проект «ТыНеОдна» — фонд по оказанию помощи женщинам, пострадавшим от насилия. Сейчас Митрошина живет в Дубае, показывает в соцсетях роскошную жизнь и рассказывает подписчикам, как правильно себя раскручивать.

В мае на своей пресс-конференции девушка сообщила, что выплатила 127 миллионов рублей.

Что еще почитать?

Как блогер из провинции зарабатывает миллионы на денежных медитациях;

Налоговая составила второй список для проверки инфоцыган;

Экс-чиновника и мужа Нюши заподозрили в отмывании денег по схеме Лерчек и Блиновской;

Чеченский Халк, эксперт по родам, психолог нового уровня. Чем известны блогеры, за которых взялась Екатерина Мизулина.

Взято Источник

09.01.2024