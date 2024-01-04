“Заставить Украину”. На Западе назвали возможную цель ударов ВС России

Целью массированных ударов Вооруженных сил России по объектам на Украине может быть истощение имеющихся у Киева запасов ракет ЗРК Patriot, пишет Business Insider.«”Российские военные, вероятно, поставили целью заставить Украину потратить драгоценные боеприпасы для своих систем ПВО Patriot”, – сказано в статье.

Журналисты отметили, что в отсутствие работоспособного американского зенитного ракетного комплекса российские силы могут нанести Украине еще больший ущерб, а из-за сокращения поддержки со стороны США ВСУ будет сложнее восполнять запасы снарядов для систем противовоздушной обороны.

Радио Sputnik также рассказало, почему Минобороны ФРГ решило вывести системы ПВО и военный персонал из Польши.

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