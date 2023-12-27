“Застряли в 90-х”. Почему Украина не Россия?

Украина “застряла” в середине 90-х годов, в этом одна из причин конфликта в Донбассе, считает писатель Олег Дивов.

По его наблюдениям, жители Донбасса хотели избавиться от надоевшего им “бандитского капитализма”, но Киев им такой возможности не давал.«”У меня было очень четкое ощущение от предвоенного Донецка: чистый, прелестный, вообще особенный город – он одной ногой уже стоял в двухтысячных, хотя другой ногой еще стоял в девяностых. При этом он радикально отличался от остальной Украины, которая застряла где-то в 1996-97-м годах и остановилась там. Это менталитет”, – сказал Олег Дивов в эфире программы Дмитрия Лекуха на радио Sputnik.

В середине 90-х годов ситуация в РФ и на Украине была похожей, но затем начали накапливаться расхождения, продолжил писатель.«”Тут очень интересно – потому что экономические технологии, которые обкатаны на Украине, они глобально пригодны. А политтехнологии и технологии работы с массовым сознанием – они уже на нас, на Россию не накладываются – менталитет исходно другой… Мы на удивление быстро стряхнули с себя все, что было в 90-х, потому что основная масса населения все-таки хочет жить по закону. Чуть-чуть его можно подвинуть, но не более того. Потому что хочется жить уверенно, комфортно, чтобы все было нормально. Там этого не было”, – так видит ситуацию Дивов.

Программу Дмитрия Лекуха слушайте здесь. С точки зрения здравого смыслаРезультаты сделки ОПЕК+, судьба Европы и “голая” вечеринка18:04

Взято отсюда.