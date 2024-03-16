“Здравомыслящие люди не хотят”. В Риме высказались о вводе войск на Украину

О вводе итальянских войск на Украину не может быть и речи, странам НАТО в целом следует воздержаться от этого шага, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.«”Мы защищаем международное право и свободу Украины, но мы не воюем с Россией, мы даем Киеву военные, экономические и технические инструменты всех видов, но вступление в войну мне кажется ошибкой, и все итальянцы – и все здравомыслящие люди – они этого не хотят”, – сказал Таяни в интервью телеканалу RAI.

По его словам, войска НАТО не должны быть введены на территорию Украины, так как это создало бы риск начала третьей мировой войны.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Словакии предложили Западу альтернативу отправке войск на Украину.

Взято отсюда.