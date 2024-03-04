Зеленский анонсировал кадровые перестановки в Силах обороны Украины

Владимир Зеленский анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины.
Ранее в понедельник глава киевского режима сменил командующего Силами поддержки ВСУ, назначив на эту должность бригадного генерала Александра Яковца.«
"Реальные боевые командиры с фронта из бригад привлечены к наработке решений. Сегодня я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для сил обороны", – приводит РИА Новости слова Зеленского.
Он не стал уточнять, о каких именно кадровых назначениях идет речь.
Ранее Зеленский на фоне решения главкома ВСУ Александра Сырского о сдаче Авдеевки в ДНР и села Крынки Херсонской области заявил, что в украинских войсках начался аудит.
В начале февраля радио Sputnik сообщало, что Зеленский сменил командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ.
Взято отсюда.