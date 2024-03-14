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Зеленский и ВСУ разошлись во мнениях о ситуации на фронте, пишут СМИ

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Зеленский и ВСУ разошлись во мнениях о ситуации на фронте, пишут СМИ

Украинские солдаты скептически отнеслись к заявлению Владимира Зеленского о том, что российское наступление на фронте удалось остановить, сообщает Датская радиовещательная корпорация (DR).

Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV заявил, что наступление России удалось остановить. По его словам, ситуация на фронте “лучшая за три месяца”.«

"Солдаты артиллерийского подразделения восприняли заявление Зеленского с кривой улыбкой. Они воспринимают это как политический сигнал и попытку выдать желаемое за действительное, а не как отражение реальности, в которой оказались солдаты", – говорится в материале.

Автор публикации также отметил, что солдатам ВСУ по-прежнему не хватает боеприпасов, снаряжения и возможностей для продвижения вперед.

Радио Sputnik сообщало, что на Украине возводят три линии обороны.

Взято отсюда.

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