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Зеленский назвал “залог победы” Украины

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Зеленский назвал "залог победы" Украины

Владимир Зеленский назвал веру в себя и в Украину “залогом победы” страны.

По его словам, у Украины есть потенциал победить, главное – верить в то, что это возможно, пишет издание “Украинская правда”, «

"Вера в свои силы и в Украину – залог победы Украины", – приводит слова Зеленского URA.ru.

Глава киевского режима добавил, что первые две недели 2024 года внушают ему оптимизм, поскольку Киеву удалось заключить несколько соглашений о дополнительной помощи.

Радио Sputnik сообщало, как власти Киева относятся к потенциальной заморозке конфликта.

Взято отсюда.

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