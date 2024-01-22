Владимир Зеленский подписал указ “Об исторически населенных украинцами территориях РФ”, сообщает газета “Украинская правда”.«

"Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории. Ради этой цели сегодня мною подписан указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ", – цитирует издание главу киевского режима.

По словам Зеленского, данный указ – “это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего”.

Как отмечает издание, на сайте президента Украины документ пока не появился.

Радио Sputnik сообщало, что США выставили условия Зеленскому.

Взято отсюда.