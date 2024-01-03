Зеленский подсчитал число ракет, выпущенных по Украине за пять дней

По меньшей мере 500 ракет и дронов было выпущено по Украине за последние пять дней, заявил Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.«”За последние пять суток <…> по Украине выпустили не менее 500 ракет и дронов”, – написал он в Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что поблагодарил Сунака за “существенный и разносторонний вклад Великобритании” в украинские ПВО, в частности за передачу радаров и передовых противодронных систем.

Радио Sputnik накануне писало о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

Взято отсюда.