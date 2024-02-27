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Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения “формулы мира”

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Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения "формулы мира"

Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом “формулу мира” по Украине.«

"Прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить наш регулярный диалог с его высочеством наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Тема номер один – Формула мира", – написал он в Telegram-канале.

Зеленский также сообщил о намерении обсудить с принцем “возвращение пленных и депортированных лиц”. Он отметил, что Эр-Рияд ранее способствовал обменам пленными в рамках украинского конфликта.

Кроме того, глава киевского режима заявил о намерении обсудить с принцем Саудовской Аравии двустороннее экономическое сотрудничество и участие Эр-Рияда в восстановлении Украины.

Ранее радио Sputnik писало, когда Киев намерен через посредников передать Москве документ, касающийся “формулы мира” Зеленского.

Взято отсюда.

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