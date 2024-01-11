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Зеленский рассказал, кому выгодна пауза на поле боя: новости СВО за 11 января

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Главное, что случилось за последние сутки

Зеленский рассказал, кому выгодна пауза на поле боя: новости СВО за 11 января

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 11 января 2024 года.

Зеленский назвал паузу на поле боя выгодной только России

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, заявил, что пауза в боевых действиях будет помогать только России и не приведет к прекращению боевых действий в целом.

— И это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще. Пауза будет только помогать Российской Федерации, — заявил Зеленский.

По мнению украинского президента, Российская армия может воспользоваться остановкой боевых действий, чтобы восполнить запасы дронов и боеприпасов.

Выступив против прекращения огня, Зеленский отметил, что в случае возникновения паузы на два-три года Россия потом «сможет переехать Украину».

Над Россией сбили 29 беспилотников

В Минобороны сообщили, что за сутки российские средства ПВО сбили 29 украинских БПЛА и перехватили один снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS.

— Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Марьинка, Спорное Донецкой Народной Республики, Каменка-Днепровская Запорожской области, Казачьи Лагери, Алешки Херсонской области, а также перехвачен один реактивный снаряд HIMARS, — говорится в сообщении ведомства.

Село в Белгородской области осталось без света из-за атаки дрона

Село Тишанка Волоконовского района Белгородской области осталось без света после атаки дрона-камикадзе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

— В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются порядка 50 домовладений, — написал Гладков у себя в телеграм-канале.

По словам белгородского губернатора, оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ.

В Белгороде начали выплачивать компенсации за поврежденные машины

Власти Белгорода начали выплачивать компенсации собственникам автомобилей, поврежденных в результате обстрелов в конце декабря и начале января. По словам мэра города Валентина Демидова, в реестре пострадавших с 29 декабря находятся 600 машин.

— Планово специалисты организуют экспертизу. До ее проведения не стоит самостоятельно ремонтировать машину, — отметил Демидов.

В Донецке отменили крещенские купания

Из-за угрозы обстрелов со стороны ВСУ в Донецке отменили крещенские купания. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

— В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских боевиков места для проведения крещенских купаний на водных объектах Донецка оборудованы не будут, — написал Кулемзин у себя в телеграм-канале.

Ранее такое же решение принял мэр Горловки Иван Приходько.

Взято Источник
12.01.2024

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