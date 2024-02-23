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Зеленский рассказал о событии, которого ждут все украинцы

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Зеленский рассказал о событии, которого ждут все украинцы

Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видео с обучением украинских пилотов управлению истребителями F-16.«”Все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, когда усилят защиту наших городов и общин и возможности наших Сил обороны Украины. В то время как наши пилоты и персонал продолжают обучение, я благодарен коалиции F-16, которая приближает этот день”, – написал глава киевского режима.

Как следует из закадрового текста в видео, пилоты ВСУ проходят интенсивный курс обучения на военной базе в Дании. В конце ролика представлен список из 14 государств, входящих в коалицию по передаче F-16 Киеву.

Радио Sputnik сообщало, когда Украина может получить первые истребители F-16.

Взято отсюда.

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