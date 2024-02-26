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Зеленский рассказал об аудите в ВСУ после поражения в Авдеевке и Крынках

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Зеленский рассказал об аудите в ВСУ после поражения в Авдеевке и Крынках

На фоне сдачи обновленным командованием ВСУ Авдеевки и Крынок в украинских войсках начался аудит, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции.«”К ставке привлекаем разного уровня боевых руководителей. Если это Авдеевка, то привлекаются “авдеевцы”. Задание главкома – проводить аудит, он должен быть в каждом месте, каждой бригаде. Сделать выводы, что именно не так, в первую очередь решить вопрос с резервами. Резерв не был нормально подготовлен, это факт, мы должны его признать и исправить. Аудит проводится после двух лет, мы должны понимать, кто находится в кабинетах, какой процент из них был на фронте”, – приводит слова Зеленского РИА Новости.

Он добавил, что при необходимости аудит также будет проведен в рамках мобилизации в целях определения нужного числа людей для пополнения личного состава ВСУ.

В начале февраля советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщал о проведении аудита действий украинской армии за 2022–2023 годы. По его словам, это необходимо для понимания тактики действий военных в текущем году, а также анализа допущенных ошибок.

Радио Sputnik писало об изменении на Украине правил бронирования от призыва работников предприятий.

Взято отсюда.

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