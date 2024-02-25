Зеленский рассказал подробности единственной личной встречи с Путиным

Владимир Зеленский на пресс-конференции “Украина. 2024 год” рассказал, как президент России Владимир Путин во время единственной личной встречи в 2019 году призывал его прекратить огонь в Донбассе.«”Я говорил ему о том, что Минские соглашения не сработают, потому что сама идея отвода войск до линии столкновения не сработает… Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня… Я уже точно не помню, удивило ли меня что-то в личном контакте. Потому что это вообще было как будто в другой жизни… Я не помню детали”, – цитирует Зеленского РИА Новости.

Уточняется, что Путин и Зеленский виделись в 2019 году на саммите в “нормандском формате” в Париже. Тогда же российский лидер участвовал в двусторонних встречах – с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей тогда пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Зеленский предупредил украинцев о продолжении территориальных потерь.

Взято отсюда.