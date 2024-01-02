Россия смогла получить преимущество в зоне боевых действий благодаря утечке информации, заявил Владимир Зеленский в интервью The Economist. «”Утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону”, – сказал он в беседе с журналистом британского издания.

При этом глава киевского режима заявил, что в 2024 году украинская армия сосредоточит усилия на операциях против Крыма и перейдет к обороне на востоке.«

"Изолирование Крыма, <…>, и подрыв военных возможностей России на полуострове "представляют особую важность для нас"", – сказал Зеленский.

При этом, как отмечают журналисты британского издания, глава киевского режима больше не ставит сроков и не дает обещаний по поводу “деоккупации” каких-либо территорий в новом году.

Радио Sputnik ранее писало, что в США сделали неутешительный прогноз для Зеленского на 2024 год.

Взято отсюда.