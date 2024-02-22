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Зеленский разрешил проходить службу в Нацгвардии Украины иностранцам

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Зеленский разрешил проходить службу в Нацгвардии Украины иностранцам

Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства могут проходить службу в Национальной гвардии Украины, говорится на сайте Зеленского.«

"Настоящим положением определяется порядок прохождения иностранцами и лицами без гражданства (далее – иностранцы) военной службы в Национальной гвардии Украины", – сообщается в тексте документа.

Согласно указу, подписать контракт о прохождении службы могут иностранцы, на законных основаниях находящиеся на территории Украины, ранее не судимые и годные по состоянию здоровья. Они смогут служить на рядовых должностях и на должностях сержантского и старшинского составов.

Радио Sputnik ранее рассказало о планах Зеленского создать новый род войск в ВСУ.

Взято отсюда.

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