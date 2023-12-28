Главой администрации подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики назначен Вадим Филашкин, соответствующий указ опубликован на сайте офиса Владимира Зеленского.

Представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук 12 декабря подтвердил, что правительство согласовало это назначение.«

"Назначить Филашкина Вадима Сергеевича главой Донецкой областной государственной администрации", – приводит текст указа РИА Новости.

Ранее Вадим Филашкин занимал должность заместителя руководителя военной администрации подконтрольной Киеву территории ДНР.

Его предшественник на этом посту Павел Павла Кириленко был уволен в начале сентября. Впоследствии он занял должность председателя Антимонопольного комитета Украины.

Радио Sputnik рассказывало, как украинские спецслужбы терроризируют жителей Донецка.

Взято отсюда.