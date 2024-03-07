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Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на новую должность

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Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на новую должность

Владимир Зеленский согласовал кандидатуру экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на должность посла в Великобритании, сообщил МИД страны.«

"В четверг, 7 марта 2024 года президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", – говорится в комментарии на сайте ведомства.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Украины уже направило британской стороне запрос на назначение Залужного новым дипломатическим представителем.

Радио Sputnik писало, какую опасность Залужный представляет для Зеленского.

Взято отсюда.

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