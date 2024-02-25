Украина не будет применять переданное западными союзниками Киева оружие для нанесения ударов по территории России, цитирует Владимира Зеленского интернет-издание “Страна.ua”.«

"Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской", – приводит издание слова главы киевского режима.

На уходящей неделе осведомленный источник сообщил РИА Новости, что страны Запада потребовали от Киева предоставить перечень целей на территории России и обосновать целесообразность нанесения ударов по ним.

По словам собеседника агентства, государства – участники НАТО, которые снабжают Украину дальнобойным оружием, прекрасно понимают, что украинское руководство использует террористические методы, нанося ракетные удары по гражданским объектам на российской территории и убивая тем самым мирных жителей.

Как подчеркивал в конце января Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, Россия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине – она должна быть установлена на удалении, которое бы обеспечило безопасность от обстрелов дальнобойными орудиями иностранного производства.

Накануне радио Sputnik сообщило о погибших в результате удара ВСУ по жилому дому в центре Донецка.

Взято отсюда.