Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров Киева, которые не предоставили ВСУ нужное количество дальнобойных артиллерийских систем для продолжения боевых действий.«

"Недальнобойность нашей артиллерии – это очевидная недальновидность некоторых партнеров", – цитирует Зеленского РИА Новости.

Западные СМИ все чаще пишут, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, вследствие чего поддержка киевского режима со стороны Запада ослабевает.

По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники в кулуарах обсуждают с представителями Киева возможные последствия мирных переговоров с Россией.

Радио Sputnik также писало, что генерал бундесвера в отставке Харальд Куят призвал Запад “точно уяснить”, что никакое “чудо-оружие” не поможет украинской армии одержать победу над ВС России.

Взято отсюда.