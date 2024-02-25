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Зеленский: Украина передаст РФ составленный по “формуле мира” документ

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Зеленский: Украина передаст РФ составленный по "формуле мира" документ

Киев в рамках второй конференции в Швейцарии намерен через переговорщиков представить Москве документ по “формуле мира”, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции “Украина. 2024 год”.

При этом он подчеркнул, что не считает это переговорами с российской стороной.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак допустил приглашение представителей России на второй саммит по украинской “формуле мира” в Швейцарию.

По его словам, на первую встречу Киев планирует пригласить лидеров более чем 160 стран, при участии которых будет разработан план по “формуле мира”.«

"Это не значит, что Россия примет этот документ <…> В любом случае мы говорим, что этот документ (план урегулирования конфликта, – ред.) будет представлен переговорщиками в том или ином формате – пока этого формата нет – российской стороне", – цитирует Зеленского РИА Новости.

Он также добавил, что Киев не хочет, чтобы третьи страны навязывали ему какие-либо форматы мирных переговоров.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал до лета провести мирную конференцию высокого уровня по Украине. Позднее он заявил, что участие России в предстоящей конференции маловероятно.

Радио Sputnik сообщало, к каким переговорам по Украине, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, готова Россия.

Взято отсюда.

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