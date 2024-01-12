“Зеленский умыл руки”: что не так с украинским законом о мобилизации

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что законопроект о новых правилах мобилизации, возвращенный Верховной радой правительству на доработку, будет принят в ближайшее время.

“Я думаю, что несколько дней, максимум недель, и закон будет проголосован в первом и втором чтении”, – заявил Подоляк в пятницу в эфире украинского новостного телемарафона, его слова приводит РИА Новости.

Со своей стороны, замглавы комитета Верховной рады по нацбезопасности Марьяна Безуглая рассказала о внесенных в законопроект правках. По ее данным, планируется, в частности, отказаться от электронных повесток, призыва инвалидов и отсрочек для действующих депутатов.

В эфире радио Sputnik украинский политик, депутат Верховной рады V–VII созывов, участник движения “Другая Украина” Владимир Олейник отметил, что законопроект появился из-за того, что мобилизационный ресурс Украины уже практически исчерпан.«”Для любой страны мобилизационный ресурс, как говорит военная наука, составляет примерно 10% от трудоспособного мужского населения. Украина практически исчерпала этот ресурс, потому что значительная его часть уехала на Запад… Когда этот законопроект появился, то, по моим данным – а я общаюсь с некоторыми украинскими депутатами, – была общая сумма (дополнительно подлежащих мобилизации) где-то 700 тысяч, понимая, что из этих семисот дай бог собрать где-то 400–500″, – рассказал Олейник.

По его словам, новый законопроект в любом случае повлечет за собой негативные последствия для Украины.«”Он уже имеет результат, этот не принятый закон. Этот законопроект вообще-то должен быть президентским, Зеленский должен был его внести. Он увильнул от этого, переложил на кабинет министров, хотя кабинет и министр обороны полностью подконтрольны Зеленскому. Когда депутаты увидели, что Зеленский умыл руки и не захотел брать на себя негатив, они тоже начали уходить от этого вопроса… Принятие этого закона в любом случае вызовет негативную реакцию в обществе. А его непринятие уже вызвало негативную реакцию военных… Январь – явно не будет закона, в феврале он будет принят или нет, а дальше (новых мобилизованных) еще надо будет обучить. Перспектива тех, кто на линии фронта уже почти два года, – мрачная, они поняли, что их кинули. Поэтому военные сейчас возмущаются”, – добавил Владимир Олейник.

Зеленский на пресс-конференции в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450–500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о новых правилах мобилизации.Прямой эфирУкраина продолжает изобретать новую версию закона о мобилизации13:33

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