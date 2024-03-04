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Зеленский уволил командующего Силами поддержки ВСУ

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Зеленский уволил командующего Силами поддержки ВСУ

Владимир Зеленский в понедельник сменил командующего Силами поддержки ВСУ.«”Уволить Герегу Дмитрия Михайловича с должности командующего Силами поддержки Вооруженных сил Украины”, – приводит текст указа РИА Новости.

По данным агентства, Герега занимал этот пост с 21 августа 2021 года. Причины увольнения в документе не указаны.

Другим указом на освободившуюся должность назначен бригадный генерал Александр Яковец, ранее возглавлявший инженерные войска в командовании Силами поддержки ВСУ.

В Силы поддержки ВСУ входят войска в области радиоэлектронной борьбы, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, военно-топографическая служба, гидрометеорологическая служба и кинологическая служба.

В начале февраля радио Sputnik сообщало, что Зеленский сменил командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ.

Взято отсюда.

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