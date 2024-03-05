Знак согласия. Белый дом устранился от немецкого скандала

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Вот мы и услышали “начальника транспортного цеха”. Не его самого, правда, а адъютанта Джона Кирби, но это как раз понятно. У самого гегемона такие проблемы с дикцией, что он, когда пытается выговорить “Газа”, произносит “Украина”. А тут должно быть выверено каждое слово. Хотя для демонстрации их отстраненности хватило бы и одного: “без комментариев”. Но Кирби взялся разжевывать – почему, и всех спалил. “Я не буду говорить о содержании утечки, потому что это сыграет на руку России”, – отреагировал он на вопрос об отношении Белого дома к немецкому скандалу с Taurus.

Дальше было совсем смешно. Клерк Байдена пояснил, что подтверждение с их стороны облегчит продвижение тезиса о “какого-то рода войне между Западом и Россией, США и Россией, НАТО и Россией”. А кроме подтверждения, получается, им и сказать нечего. Соображают, что проблема не в “утечке”, как пытаются подать ее фрицы, а в их влажных мечтах. На суде это зачли бы показанием в пользу обвинения. А так стоит констатировать наступление у американцев стадии принятия. Уже и сами понимают, что каждое произнесенное ими слово может быть использовано против них.

Что касается высокопоставленных чинов бундесвера, то в Штатах, сдается, слушали их в режиме реального времени. Потому что они всегда слушают немцев. Еще Ангела Меркель обижалась, мол, “друзья так не поступают”. Так друзья и производителей не переманивают, и “Северные потоки” не взрывают, и под войну не подставляют. Прослушка – это самое безобидное из того, что делают эти “друзья” с немцами. И ведь молчали же об услышанном, пока не случилась огласка. Может, сами ее и устроили, чтобы Олафу Шольцу было не отвертеться от поставок “таурусов”. Смысл, если все и так всё знают.

Тот, впрочем, не сдается. Повторил, что не допустит снабжения ВСУ ракетами, ибо контроль за их использованием потребует присутствия немецких военных, что исключено. “Здесь я – канцлер”, –напомнил он. И это прозвучало бы убедительно, объяви он тут же об отстранении от должности (хотя бы на время расследования) не только четырех болтунов, что строили козни России за его спиной, но и министра обороны Бориса Писториуса, который как-то подозрительно активно бросился их отмазывать. А так в этом было что-то похожее на “я не лох”. Сомнительное, в общем, утверждение.

Хотя при этом он вдруг заступился за Джулиана Ассанжа. “Было бы хорошо, если бы Британия предоставила ему необходимую защиту, потому что ему следует ожидать преследования в США”. За такие слова ему самому следует ожидать преследования в США. Откуда смелость? Или к “ливерной колбасе” добавили яйца. Или одно из двух. Ну то, в котором игла. Бессмертным то есть возомнил себя. А, может, самым умным. Решил показать бюргерам свою независимость и вернуть их расположение. Отважно. Не перестарался бы. А то заявит в порыве одинокого геройства о “таурусах” для ВСУ: “только через мой труп”, и все. С них станется. Скажут, никто тебя за язык не тянул.Итоги. ВечерОтрицание Германии, дальнобойные ракеты для Киева и визит главы МАГАТЭВчера, 19:04

Взято отсюда.