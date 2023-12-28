Александр Задойнов подписал на год контракт с Минобороны

Звезда шоу «Дом-2» (18+) 39-летний Александр Задойнов из Ярославля ушел на СВО. Для многих его поступок стал неожиданностью. Даже супруга Ксения рассказала в соцсетях своим подписчикам, что узнала обо всём, когда муж уже принял решение. Впрочем, она добавила, что отношения у нее с супругом в последнее время сложные, дело идет к разводу.

— Я подписал контракт на год, — рассказал порталу 76.RU сам Александр. — Это решение не спонтанное, а обдуманное и взвешенное. Сейчас на фронте такие ребята, как и я, как и многие из нас, у которых есть семьи, дети, и им очень нелегко, и нужно их заменить, дать возможность отдохнуть. Это общее дело каждого россиянина, каждого мужчины — защита нашей свободы, нашей независимости, наших земель, нашей страны, наших людей от нынешней политики Украины и англосаксов. Плюс мои дочери подросли и сейчас я могу посвятить время, силы, знания общему русскому делу. Также моя жена подала на развод, что позволило мне не советоваться по этому вопросу с ней и принять самостоятельное решение. Возможности для участников СВО будут на пользу мне и моим детям — напомню, у меня три дочери, одна будет поступать на высшее, другая учится в школе, а младшей скоро в ясли и садик. Мой дед воевал против фашизма, воевал доблестно, дошел до Берлина и был награжден высокими наградами, победил. Я его внук и не могу иначе.

Александр добавил, что украинский народ он считает братским — так же как и белорусский, и жителей других бывших советских республик. А выступает он исключительно против политики украинских властей.

Интересно, что контракт на участие в спецоперации звезда «Дома-2» подписал не в родном Ярославле или Сочи, где он жил в последнее время, а в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа.

— Объясняется всё просто: в Нижневартовске как ни в одном другом городе чувствуется человеческое и профессиональное отношение к добровольцам. Сначала мне об этом рассказали знакомые из Югры. Сейчас убедился сам. Оплатили билеты, встретили. Я ничего сам практически не делал — всё помогли организовать. Прекрасная поддержка, — привел слова Задойнова телеканал «Мегаполис» из ХМАО.

Александр рассказал нам, что служил в армии в 2003–2005 годах. Перед тем как отправиться в зону боевых действий, прошел необходимую подготовку. А 17 декабря Задойнов отправился в часть.

В соцсетях уже появились мнения, что таким образом экс-участник «Дома-2» просто пытается убежать от финансовых и личных проблем.

— Мне жаль тех людей, которые так думают. Скорее всего, они выражают свою позицию — как бы они поступили. Пусть будут счастливы, у меня нет ни времени ни желания отвечать на подобное, — ответил хейтерам Задойнов.

Кто такой Александр Задойнов

Александр Задойнов родился в Ярославле 31 октября 1984 года. Окончил здесь школу, устроился барменом. В Ярославле у Задойнова родилась первая дочь, с ее матерью он жил в гражданском браке. Но сохранить отношения надолго не удалось.

В 2007 году Александр прошел кастинг в проект «Дом-2» на ТНТ. И стал там звездой. Многие девушки-участницы сразу обратили внимание на симпатичного подтянутого парня. Он несколько раз менял партнерш. Но его участие в шоу не обошлось без скандалов. Задойнова несколько раз выгоняли из проекта. Сначала пошел слух, что он подсел на онлайн-игры и воровал на них деньги у других участников проекта. Организаторы «Дома-2» решили, что после такого Александру не место в шоу. Но через несколько месяцев Задойнова взяли назад. Второй раз его выгнали за драку с другим участником из-за девушки. И снова он вскоре вернулся.

Наконец, на проекте Александр познакомился с Элиной Камирен, с которой он решил строить по-настоящему серьезные отношения. Пара вместе покинула проект. Элина родила Александру вторую дочь. Но дальнейшие отношения у них не заладились.

Александр вернулся в Ярославль, работал ведущим на праздниках, пробовал себя в разных бизнесах. А в 2018 году решил переехать в Сочи, где жила Элина Камирен с дочерью. Там он устроился журналистом на местное телевидение, работал в сфере строительства.

В 2019 году появилась информация, что Задойнов — злостный алиментщик, который задолжал дочерям 400 тысяч рублей. В наказание его приговорили к обязательным работам — уборке мусора.

В Сочи он познакомился с будущей женой Ксенией. Свадьбу пара сыграла в 2020 году. В этом браке у Задойнова родилась еще одна дочь. Впрочем, сохранить и эти отношения у экс-участника «Дома-2», похоже, не получилось.

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28.12.2023