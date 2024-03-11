Пьяного Дмитрия Соколова с початой бутылкой виски сняли на камеру

11 марта 2024, 17:5476Написать комментарий

Актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов сцепился с подростками в метро Екатеринбурга, не выпуская из рук бутылку виски. Видео с нетрезвым комиком опубликовал SHOT — по их информации, телезвезда затеял конфликт в ночь с 9 на 10 марта после вечера в баре.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: SHOT / T.me

По словам подростков, они просто гуляли по городу и заметили юмориста, после чего сняли его на видео. Друг Дмитрия Соколова попросил ребят уйти и не провоцировать артиста, но они продолжили запись.

— Все, идите домой, — просил друг Дмитрия Соколова школьников.

— А зачем вы ударили человека сейчас? — ответил один из подростков, после чего приятель комика попытался выхватить телефон у парня.

В конце видео нетрезвый Дмитрий Соколов обвиняет школьников в том, что они оскорбили проходящую мимо девушку. Само оскорбление на видео не попало.

Позже появились кадры того, как «Уральский пельмень» развлекался за несколько часов до конфликта. На них знаменитый комик танцует с девушками в одном из баров Екатеринбурга.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: SHOT / T.me

Менеджер Дмитрия Соколова заявил корреспонденту издания Е1.RU, что видео постановочное — по его словам, на человека с бутылкой надета силиконовая маска, похожая на лицо комика.

— Дмитрий Владимирович — добрейшей души человек. Это какая-то провокация, — заявил менеджер артиста.

Взято Источник

11.03.2024