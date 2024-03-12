Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на Горловку

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото

Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета в центре Горловки в ДНР украинским беспилотником, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

“Украинские каратели осуществили сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в центре Горловки, в результате чего пострадал мирный горловчанин. Повреждены трамвай и троллейбус около ДК “Кочегарка””, – написал мэр.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 10.30 мск украинский беспилотник сбросил на Центрально-Городской район Горловки взрывоопасный предмет.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн “Стирол” и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.22 июня 2022, 17:18

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