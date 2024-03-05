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Мирный житель пострадал при обстреле Верхнеторецкого в ДНР

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Мирный житель пострадал при обстреле Верхнеторецкого в ДНР

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото

Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.

“Сегодня в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) населенный пункт Верхнеторецкое (район трассы Ясиноватая – Горловка) ранение получил мужчина 1980 года рождения. Берегите себя и своих близких”, – написал Шевченко.

Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.22 июня 2022, 17:18

новости Алтайский
Взято отсюда
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