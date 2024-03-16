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Мишустин объяснил, почему решил голосовать дистанционно

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Мишустин объяснил, почему решил голосовать дистанционно

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время электронного голосования на выборах президента РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал россиян, которые еще не проголосовали, принять участие в выборах и объяснил, почему отдал свой голос на платформе ДЭГ.«”Еще два дня мы все можем принять участие в выборах президента РФ. Важно прийти на избирательный участок или выразить свою позицию дистанционно. В текущем году такая возможность есть у жителей почти трети регионов страны. Вот именно так я и поступил. Сделал выбор онлайн, это удобно – буквально одним кликом”, – цитирует РИА Новости Мишустина.

По словам главы кабмина, в эти дни очень важно сделать выбор, поскольку речь идет о будущем России и новых возможностях, которые появятся у граждан.

Радио Sputnik ранее сообщило, что явка на выборах президента России по состоянию на 10:00 мск достигла 38 процентов.

Взято отсюда.

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