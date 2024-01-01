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Мишустин рассказал о сплочении россиян и преодолении вызовов

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Мишустин заявил, что 2023 год сплотил россиян и научил преодолевать вызовы

Мишустин рассказал о сплочении россиян и преодолении вызовов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил жителей страны с Новым годом и Рождеством. Текст поздравления опубликован на сайте правительства.

Чиновник подчеркнул, что 2023 год был насыщен важными для России событиями, сплотил жителей страны и научил преодолевать вызовы.

Также Мишустин рассказал, что в каждом доме, каждой семье эти праздники наполнены особым душевным теплом, яркими впечатлениями и положительными эмоциями. Премьер пожелал жителям крепкого здоровья, исполнения желаний и благополучия.

Ранее президент страны Владимир Путин в своем новогоднем обращении отметил, что в уходящем году была проделана большая работа, а граждане страны были тверды в отстаивании национальных интересов России, свободы и безопасности государства.

Взято
отсюда

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