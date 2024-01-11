Мишустин вручил премии в области СМИ военкорам МИА “Россия сегодня”

Премьер-министр Михаил Мишустин вручил премию правительства в области СМИ, в число лауреатов которой вошли военные корреспонденты медиагруппы “Россия сегодня”.

На церемонии награждения он отметил, что журналисты несут особую ответственность в условиях специальной операции.«”Сегодня здесь присутствуют журналисты, профессионалы из разных самых направлений, которые очень важны для наших людей. И я хочу вас всех призвать к тому, чтобы мы поддерживали созидание”, – сказал Мишустин.

Награды получили старшие корреспонденты дипломатической редакции медиагруппы “Россия сегодня” Александр Харченко и Сергей Шилов, корреспондент редакции силовых ведомств Виктор Антонюк и собственный фотокорреспондент в Симферополе Константин Михальчевский.

Кроме того, премию за освещение и анализ событий в зоне спецоперации и горячих точках планеты вручили замгендиректора Первого канала Наталье Никоновой, руководителю отдела расследований RT Александру Раскину, ведущим телепрограммы “Большая игра” Вячеславу Никонову и Дмитрию Саймсу.

Правительственную награду “за гражданское мужество, политическую остроту и успешное отстаивание интересов Отечества в информационной борьбе” получили политический обозреватель ВГТРК Ольга Скабеева и ведущий телевизионной программы “60 минут” Евгений Попов.

Радио Sputnik сообщало, что в России учредят премию “Наставник года”.

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