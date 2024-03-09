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Мишустин утвердил образование особых экономических зон в пяти регионах

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Мишустин утвердил образование особых экономических зон в пяти регионах

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об образовании новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской и еще двух областях, сообщается на сайте кабмина.«”Постановления о создании трех новых и расширении двух действующих особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Калужской, Липецкой, Ростовской и Тверской областях подписал председатель правительства Михаил Мишустин”, – говорится в сообщении.

Новая ОЭЗ “Система” разместится в Саранске и на территории Лямбирского муниципального района в Мордовии. Там планируют работать не менее шести фирм, которые специализируются на изготовлении стройматериалов, выпуске электрооборудования, электронных и оптических изделий, химической продукции, а также машиностроении.

Ростовская ОЭЗ будет реализована в Новочеркасске. Там специалисты будут разрабатывать прицепную и полуприцепную технику, промышленное холодильное оборудование, оборудование для очистных сооружений и другую технику.

Еще одна ОЭЗ “Эммаусс” появится в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области. Там компании будут заниматься выпуском полиэтиленовых труб, обработкой листового металла, созданием российских канатных дорог, а также бетонных и полимерных механизмов для транспортной отрасли.

В существующую особую экономзону на территории Калужской области планируется включить площадку в Бабынинском муниципальном районе, где заработают три фармацевтических производства.

К ОЭЗ “Липецк” присоединится территория бывшего тракторного завода. В этой зоне будут заниматься производством сельскохозяйственных машин и прицепной техники.

Радио Sputnik сообщало, когда в Дмитрове будет построен комплекс по производству медизделий.

Взято отсюда.

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