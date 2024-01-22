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MIT: ИИ не cможет заменить большинство рабочих мест в ближайшем будущем

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MIT: ИИ не cможет заменить большинство рабочих мест в ближайшем будущем

Искусственный интеллект (ИИ) не может заменить большинство рабочих мест прямо сейчас. Это было бы экономически неэффективно, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Массачусетского технологического института (MIT).

В MIT смоделировали экономическую привлекательность автоматизации различных задач, сосредоточив внимание на должностях, где можно было бы применить технологию компьютерного зрения (извлечение значимой информации из цифровых изображений и других визуальных данных). В результате исследователи обнаружили, что в 23% случаев работа, выполненная человеком, будет обходиться компании дешевле. Все дело в больших первоначальных затрат на системы ИИ, пояснили аналитики.

В декабре глава направления цифровых продуктов образовательной экосистемы «Самолетум» Андрей Комиссаров рассказал «Газете.Ru», как ИИ может помочь школьникам в обучении.

Ранее ученые в ОАЭ разработали нейросеть, способную имитировать рукописный текст.

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