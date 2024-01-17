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Мизулина обвинила Волю в пропаганде насилия

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Глава ЛБИ Мизулина сочла пропагандой насилия шутку Воли о спящей женщине

Мизулина обвинила Волю в пропаганде насилия

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сочла пропагандой насилия шутку комика и телеведущего Павла Воли о спящей женщине, из-за которой его ранее раскритиковали в сети. На скандал она отреагировала в своем Telegram-канале.

Руководитель ЛБИ опубликовала фрагмент из выступления Воли, а также отрывок из фильма «Непосредственно Каха» с оправданием изнасилования и ролик блогерши, которая обвинила женщин в том, что те якобы провоцируют мужчин на сексуальное насилие откровенными нарядами. «Все это — звенья одной цепи и пример безответственного поведения перед аудиторией и пропаганды насилия как такового», — написала Мизулина.

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По ее словам, Воля шутит о насилии в сомнительной форме. Глава ЛБИ также высказалась о ситуации словами «есть грани, которые все же переходить не стоит». Кроме того, по словам Мизулиной, к ней обращаются жертвы насилия, которых подобный контент расстраивает.

Ранее Воля ответил на критику из-за неоднозначной шутки. Шоумен заявил, что его слова, прозвучавшие на концерте и распространившиеся в сети, были вырваны из контекста. Он также заверил, что речь на выступлении шла не об изнасиловании, а о любви и страсти.

Шутка Воли, вызвавшая возмущения, была показана в анонсе ТВ-версии его концерта. «Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете. Засыпала где-то на перроне, а проснулась — уже “чучух-чучух, чучух-чучух”», — сказал он. Ряд пользователей сети решили, что юморист шутит над изнасилованием спящей женщины, и осудили его.

Взято
отсюда

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