“Мне тоже такую надо”. Путин пошутил о смене прически

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе пошутил, что хотел бы поменять свою обычную прическу на дреды.

На кадрах, опубликованных телеканалом “Россия 1″, участники форума сделали несколько совместных фотографий с российским лидером. Именно там президент РФ обратил внимание на необычную прическу у одного из гостей из Нигерии.«”Мне тоже надо такую прическу сделать”, – пошутил Путин.

Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь, генеральным информационным партнером – РИА Новости.

Радио Sputnik писало, какой совет дал Путин иностранным студентам на ВФМ.

Взято отсюда.