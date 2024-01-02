МО раскрыло подробности аварийного схода боеприпаса в Воронежской области

Аварийный сход авиационного боеприпаса произошел в Воронежской области при выполнении полета самолета ВКС, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее о происшествии информировал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отметил, что сход боеприпаса произошел в Острогожском районе. По данным главы региона, никто не пострадал, зафиксированы разрушения домовладений.

Гусев также сообщил, что на месте происшествия работает оперативная группа. По словам губернатора, жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк.«

"Второго января 2024 года около 9:00 мск при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Пострадавших нет. В результате происшествия получили повреждение шесть частных строений", – говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, обстоятельств случившегося выясняются, на месте ЧП работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.

Радио Sputnik сообщало, что самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области.

Взято отсюда.