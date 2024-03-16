МО РФ: артиллеристы продолжают уничтожать украинские ДРГ у границы

Российские артиллеристы продолжают уничтожать украинские диверсионно-разведывательные группы, пытающиеся прорваться через границу, сообщили в Минобороны РФ.«”Расчеты гаубиц “Мста-Б” группировки войск “Запад” продолжают уничтожать диверсионно-разведывательные группы украинских террористических формирований, срывая попытки прорыва на территорию Российской Федерации”, – приводит фрагмент сообщения РИА Новости.

Отмечается, что в одном из случаев украинская ДРГ попала под упреждающий огонь артиллерии в приграничной зоне населенного пункта Козинка Белгородской области. Понеся существенные потери, противник отступил.

“В основном это контрбатарейная борьба, то есть минометы противника, пикапы, изредка бывает также ствольная артиллерия, гаубицы, самоходки. После доклада разведки мы старались все выполнить максимально быстро, точно, без промедления, чтобы у нас это получилось сделать побыстрее, потому что в ответку также могло прилететь”, – рассказал командир орудий с позывным “Первый”.

Он добавил, что группа уничтожила не менее двух единиц техники противника.

За работой расчета следят операторы дронов, что позволяет в режиме реального времени корректировать и передавать на позицию данные о результатах огневого поражения целей, отметили в Минобороны.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российские военнослужащие пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области Украины.

Взято отсюда.