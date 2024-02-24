Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Также сообщается, что украинские войска за сутки потеряли до 35 военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

24 февраля сообщалось, что ВСУ покинули несколько позиций под Авдеевкой.

В этот же день историк из США Мэри Саротт сказала, что российские вооруженные силы побеждают в украинском конфликте, при этом Украина может потерять еще больше территорий.

Кроме того, украинские рассказали, что солдаты лишились мотивации для продолжения боевых действий, при этом армия страны столкнулась с серьезной нехваткой личного состава.

Минобороны РФ сообщило, что БПЛА на Авдеевском направлении уничтожили более 700 целей.

Ранее генерал заявил, что войска РФ столкнулись со всем потенциалом ВПК стран НАТО.

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