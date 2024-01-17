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МО РФ: над Белгородской областью сбили четыре снаряда РСЗО RM-70 “Вампир”

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МО РФ: над Белгородской областью сбили четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир"

Российские силы ПВО сбили над Белгородской областью четыре снаряда РСЗО RM-70 “Вампир”, перехвачены два беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.«

"Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и БПЛА самолетного типа", – говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

В министерстве уточнили, что дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре реактивных снаряда и перехвачены два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

Ранее в среду Минобороны сообщало, что российские военные минувшей ночью сбили над Белгородской областью семь ракет РСЗО “Ольха” и четыре БПЛА ВСУ.

Радио Sputnik сообщало, что в приграничных городах Белгородской области установят укрытия от обстрелов.

Взято отсюда.

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