МО РФ отчиталось о пресеченной террористической атаке на территорию России

Система ПВО пресекла попытку террористической атаки на территорию России, два беспилотника уничтожены над Белгородской областью, еще четыре – над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.«

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (два БПЛА) и над акваторией Черного моря (четыре БПЛА)", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Радио Sputnik также сообщало, что силы ПВО сбили над Брянской областью беспилотник самолетного типа.

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