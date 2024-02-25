реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

МО РФ отчиталось о пресеченной террористической атаке на территорию России

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

МО РФ отчиталось о пресеченной террористической атаке на территорию России

Система ПВО пресекла попытку террористической атаки на территорию России, два беспилотника уничтожены над Белгородской областью, еще четыре – над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.«

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (два БПЛА) и над акваторией Черного моря (четыре БПЛА)", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Радио Sputnik также сообщало, что силы ПВО сбили над Брянской областью беспилотник самолетного типа.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Не бойтесь вызовов. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 1 февраля

Не бойтесь вызовов. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 1 февраля

Смелым в этот день все будет по плечу Ночное небо…

Узнать больше
Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина и вытеснять их из Италии

Зеленский призвал лишать виз сторонников Путина и вытеснять их из Италии

Сторонников президента России Владимира Путина в Италии нужно лишить шенгенских виз…

Узнать больше
МЧС: в Подольске загорелось производственно-складское помещение

МЧС: в Подольске загорелось производственно-складское помещение

В подмосковном Подольске загорелось производственно-складское здание. Об этом сообщает РИА…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp