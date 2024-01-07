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МО РФ планирует провести семь пусков межконтинентальных ракет в 2024 году

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МО РФ планирует провести семь пусков межконтинентальных ракет в 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) планируют в 2024 году провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.«”В этом году Ракетные войска стратегического назначения планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет”, – приводит фрагмент сообщения РИА Новости.

В министерстве отметили, что за последние пять лет в рамках летных испытание РВНС и тренировок по управлению ВС РФ было проведено более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Накануне радио Sputnik сообщало, что жителей Новороссийска предупредили об учениях в Черном море.

Взято отсюда.

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