МО РФ рассказало о количестве сбитых за ночь над двумя регионами БПЛА

Дежурные средства ПВО за ночь сбили над двумя регионами восемь запущенных ВСУ беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса “Точка-У”, сообщило Минобороны России.«”В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа, тактического ракетного комплекса “Точка-У” и реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир” по объектам на территории Российской Федерации”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять украинских ударных дронов в небе над Курской областью, а также три БПЛА, реактивный снаряд и ракету тактического ракетного комплекса “Точка-У” в Белгородской области.

Радио Sputnik ранее опубликовало видео уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области.

Взято отсюда.